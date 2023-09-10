Памфилова заявила, что ЦИК любит доброжелательную критику

Она помогает развиваться, считает глава комиссии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) любит доброжелательную критику, так как она позволяет развиваться. Об этом в инфоцентре ЦИК РФ заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Мы любим критику, мы благодарны за критику, пусть она будет жесткая, острая, но она доброжелательная, конкретная и она нам помогает развиваться и совершенствоваться. Вот за такую критику, откуда бы она не шла, мы очень благодарны", - заявила Памфилова выступая в информационном центре ЦИК РФ.

При этом она отметила, что комиссия разделяет профессиональную критику от злонамеренных и продуманных шагов по дискредитации выборов в России, с их "мифами, фейками". "Не менее 100 сообщений ежедневно приходят [в ЦИК РФ] в разной форме, которые создают грязную, мутную войну", - сказал она, добавив, что главным оружием ЦИК РФ против них является открытость и правда.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.