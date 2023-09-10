В ЦИК заявили, что "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Якутии

По данным Центризбиркома, партия ушла в отрыв с результатом 58,78%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов республиканского парламента Якутии после обработки 1,11% протоколов с результатом 58,78%, следует из данных ЦИК РФ.

Партия КПРФ набирает 9,61% голосов, "Справедливая Россия" - 8,04% голосов, ЛДПР - 9,61% голосов, партия "Новые люди" - 8,96%, партия "Родина" - 1,48%.

Выборы депутатов в парламент республики проходят в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. В Государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии заседают 70 депутатов - половина избирается по партийным спискам, другая - по одномандатным округам. В выборах участвуют семь партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Родина", "Новые люди" и "Гражданская платформа". Всего в списках 402 кандидата выдвинуты по единому округу и 170 кандидатов по одномандатным избирательным округам.