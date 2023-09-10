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Единый день голосования

Пушилин: высокая явка на выборах в ДНР объясняет важность участия в политической жизни

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что явка на выборах в парламент региона является самой высокой среди регионов РФ

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Очень высокая явка на выборах в Донецкой Народной Республике (ДНР) объясняется тем, что жители региона научились понимать важность участия в политической жизни, сообщил на брифинге врио главы республики Денис Пушилин.

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Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщала, что явка на выборах в парламент региона является самой высокой среди регионов РФ - более 76% (76,41% по данным на 12:00 10 сентября).

"Я вам скажу, что в ДНР явка <…> одна из самых высоких по всей территории РФ, в Донецке научились понимать важность нашего участия в политической жизни, мы должны это делать", - сказал Пушилин. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла АлександровнаПушилин, Денис Владимирович
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