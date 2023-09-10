Памфилова считает, что технологию сейф-пакетов в будущем стоит усовершенствовать

По словам главы ЦИК, это хорошо работает

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Технология защиты бюллетеней с использованием сейф-пакетов хорошо работает, однако было бы правильным ее усовершенствовать. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"Уже проанализировав опыт, который у нас был и есть, очень хорошо отрабатывали и сейчас отрабатывают сейф-пакеты при многодневном голосовании. Но, мне кажется, что надо уже на перспективу думать про нечто более совершенное. <…> Попытаться посмотреть более современные возможности, аналоги сейф-пакетам в лучшем, усовершенствованном исполнении", - отметила Памфилова.

Технология защиты бюллетеней с использованием сейф-пакетов применяется при многодневном голосовании. По словам главы ЦИК РФ, в использовании сейф-пакетов "есть определенные моменты, которые смущают".

Она также подчеркнула, что сегодня есть все возможности совершенствовать избирательную систему. "Уже канули в Лету <…> массовые карусели, какие-то подвозы, массовый вброс бюллетеней, нет этого. И слава Богу, мы так многое сделали, поработали [для этого]", - добавила Памфилова.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня проходят в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.