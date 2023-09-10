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обновлено 10 сентября, 14:27
Единый день голосования

"Единая Россия" лидирует на выборах в Херсонскую облдуму после обработки 42% протоколов

© Владимир Бондаренко/ ТАСС

Активность избирателей по состоянию на 17:00 составила 61,76%

ГЕНИЧЕСК, 10 сентября. /ТАСС/. Активность избирателей на выборах в Херсонскую областную думу по состоянию на 17:00 составила 61,76%. Лидером остается партия "Единая Россия", сообщила на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова.

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"По состоянию на 17:00 уже обработано более 42% протоколов по выборам в Херсонскую областную Думу. Процент избирателей, принявших участие в выборах, составляет на данный момент 61,76%. Лидером по-прежнему остается политическая партия "Единая Россия", - сказала она.

У КПРФ - 11,72%, ЛДПР - 9,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 4,74%.

После обработки 19% протоколов партия набирала  74,54% голосов.

В новость внесены изменения - добавлена информация после обработки 42% протоколов  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
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