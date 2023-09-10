Для обеспечения безопасности на выборах в ДНР задействовали более 5 тыс. силовиков

В России единый день голосования проводится с 8 по 10 сентября

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Безопасность на выборах в Донецкой Народной Республике обеспечивали более 5 тыс. силовиков, сообщил на брифинге в Донецке депутат Государственной думы Зураб Макиев.

"Более 5 тыс. сотрудников всех силовых ведомств было задействовано для этих целей [обеспечения безопасности] во время проведения голосования, за что им очень благодарен", - сказал депутат.

В беседе с ТАСС политик уточнил, что речь идет об организации выборов на территории ДНР.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.