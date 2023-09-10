"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 84,64% голосов

Обработано 45,58% протоколов

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует после обработки 45,5% протоколов на выборах первого созыва законодательного собрания Запорожской области с 84,64% голосов. Об этом сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

"Мы уже готовы дать предварительные итоги голосования на выборах депутатов законодательного собрания. На 16:00 мск у нас обработано 45,58% протоколов, по [этим] данным, КПРФ набирает 3,91%, "Единая Россия" - 84,64%, "Справедливая Россия" - 4,4%, ЛДПР - 5,87%", - сказала она.

"Подчеркну, что это [данные] с учетом экстерриториальных участков, которые у нас работали в других субъектах РФ, всего их у нас было 329. Подсчет голосов продолжается", - добавила глава избиркома.

По данным на 15:00 мск, явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области составила 66,83%. В единый день голосования в Запорожской области избирают 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.