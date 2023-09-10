Губернатор Алтайского края Томенко проголосовал на выборах главы региона

По данным краевого избиркома, явка на избирательные участки к концу третьего дня голосования составила 25,91%

БАРНАУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал на выборах главы региона на избирательном участке. Об этом свидетельствует фотография, которую он разместил в своем Telegram-канале.

"В нашем крае завершается голосование на выборах губернатора. Спасибо всем, кто нашел время и пришел на избирательный участок или проголосовал дистанционно электронным способом. Надеюсь, каждый сделал свой осознанный выбор", - написал он, прикрепив фото с избирательного участка.

По данным краевого избиркома, явка на избирательные участки по состоянию на 18:00 (14:00 мск) третьего дня голосования в выборах губернатора Алтайского края составила 25,91%.

Предыдущие выборы главы региона проходили в 2018 году. Тогда губернатором был избран Виктор Томенко от партии "Единая Россия". Его оппонентами были Людмила Суслова от "Справедливой России", Владимир Семенов от ЛДПР и Андрей Крылов от Партии роста. Явка по итогам выборов 2018 года составила 37,28%.

Голосование на выборах губернатора Алтайского края проходит с 8 по 10 сентября. В выборах принимают участие четыре кандидата: губернатор региона Виктор Томенко от партии "Единая Россия", депутаты Алтайского заксобрания Евгения Боровикова от партии "Справедливая Россия - За правду", Сергей Булаев от ЛДПР, а также Сергей Малинкович от партии "Коммунисты России".

Как сообщила председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, в организации и проведении выборов губернатора Алтайского края задействованы избирательная комиссия Алтайского края, 75 территориальных комиссий и 1 699 участковых комиссий, включая 15 УИК в местах временного пребывания избирателей.