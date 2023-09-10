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Единый день голосования

Леонид Зюганов проголосовал на выборах мэра Москвы

Он проголосовал с помощью бюллетеня на избирательном участке №63 в театральном центре "Вишневый сад"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы, член бюро столичного горкома КПРФ, внук лидера партии Геннадия Зюганова Леонид Зюганов проголосовал на выборах мэра столицы, сообщил Telegram-канал партии.

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Единый день голосования в России. Онлайн

Политик проголосовал с помощью бюллетеня на избирательном участке №63 в театральном центре "Вишневый сад".

Очное и дистанционное голосование проходят в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в 2023 году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Кандидатами на пост столичного градоначальника от политических партий зарегистрированы: Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР), а также действующий мэр Сергей Собянин ("Единая Россия"). На выборы муниципальных депутатов в Новой Москве было зарегистрировано более 630 кандидатов от партий и самовыдвиженцев - на один мандат претендуют порядка четырех человек. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКПРФМосква
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