Памфилова попросила СПЧ и ОП проверить избирательные участки перед президентскими выборами

Председатель Центризбиркома ранее заявляла, что очередные выборы президента будут объявлены и проведены в определенные законом сроки

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова попросила членов СПЧ и Общественной палаты РФ проверить состояние избирательных участков в преддверии выборов президента РФ.

"В преддверии президентской кампании я бы хотела вас попросить провести мониторинг помещений участков для голосования. Мы бы были вам признательны, чтобы вы где-то что-то подметили, подсказали <...>. Не надо никаких дворцов, но чтобы он предусматривал возможность, в соответствии с нашим порядком, размещения наблюдателей, СМИ и т. д. Участок должен соответствовать процедурам, которые у нас приняты", - сказала она на сессии в информационном центре ЦИК РФ.

Ранее Памфилова заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.