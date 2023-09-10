Памфилова дистанционно проголосовала на выборах губернатора Подмосковья

ДЭГ в регионе в этом году проходит впервые

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова приняла участие в едином дне голосования и онлайн отдала свой голос на губернаторских и местных выборах в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Памфилова, которая прописана в Московской области, заявила 7 сентября в информационном центре ЦИК РФ, что в этом году планирует впервые поучаствовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

"Элла Памфилова, как и обещала, впервые проголосовала через ДЭГ", - говорится в сообщении.

В этом году ДЭГ в Московской области проходит впервые, регион является лидером по числу заявок на участие в ДЭГ на федеральной платформе (свыше 450 тыс.).