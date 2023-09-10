Международные эксперты не зафиксировали нарушений на выборах в новых регионах РФ

Они отметили профессионализм сотрудников комиссий

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международные эксперты на выборах в новых регионах России не выявили нарушений в избирательном процессе, такой оценкой они поделились в беседе с корреспондентами ТАСС.

Эксперт из Бразилии Энрике Домингес, прибывший в Херсонскую область, не зафиксировал нарушений в избирательной кампании. "Нет, нарушений не было видно. Я видел, что здесь был большой праздник. Люди ходили довольные голосовать за свое будущее", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. Домингес отметил также профессионализм сотрудников комиссий. "Все прошло по плану и по международным стандартам", - заявил он.

Аналогичную точку зрения высказала консультант по корпоративным коммуникациям из Камеруна Кларисса Вийдорвен во время работы в ДНР. Эксперт из Нидерландов Сонья ван Ден Енде обратила внимание на большое количество желающих проголосовать в ЛНР, особенно в первый день единого дня голосования.

Эксперт из Венесуэлы Ханлисберт Веласко, как и Кларисса Вийдорвен, отметила, что не боится посещать ЛНР, чтобы определить реальное положение дел, несмотря на санкции Запада.