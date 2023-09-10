10 сентября, 13:52
Единый день голосования

Реготделение КПРФ предложило на должность главы ДНР четырех членов партии

В числе предложенных кандидатур был первый секретарь отделения партии Борис Литвинов

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Региональное отделение партии КПРФ в Донецкой Народной Республике (ДНР) предложило на должность главы региона четырех членов партии. Об этом журналистам сообщил первый секретарь отделения партии Борис Литвинов.

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"Мы предложили на должность главы региона четверых членов партии", - сказал Литвинов. Он добавил, что в числе предложенных кандидатур была и его фамилия.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Участие в выборах принимают пять политических партий, включая КПРФ. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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