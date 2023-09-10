Реготделение КПРФ предложило на должность главы ДНР четырех членов партии

В числе предложенных кандидатур был первый секретарь отделения партии Борис Литвинов

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Региональное отделение партии КПРФ в Донецкой Народной Республике (ДНР) предложило на должность главы региона четырех членов партии. Об этом журналистам сообщил первый секретарь отделения партии Борис Литвинов.

"Мы предложили на должность главы региона четверых членов партии", - сказал Литвинов. Он добавил, что в числе предложенных кандидатур была и его фамилия.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Участие в выборах принимают пять политических партий, включая КПРФ.