Травников набрал 72,65% голосов на выборах главы региона после обработки 0,28% протоколов

Кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев набрал 8,35% голосов, Владислав Плотников от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получил 4,92% голосов, Роман Яковлев от КПРФ - 11,9%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Выдвинутый партией "Единая Россия" действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников набирает 72,65% голосов на выборах главы региона после обработки первых 0,28% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев набрал 8,35% голосов, Владислав Плотников от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получил 4,92% голосов, Роман Яковлев от КПРФ - 11,9%.

Явка на выборах к вечеру воскресенья составила 29,6%. Всего в области работало 1 804 избирательных участка, наблюдение за голосованием обеспечивали почти 2 тыс. избирателей.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.