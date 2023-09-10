Памфилова поблагодарила международных экспертов, работающих на выборах в новых регионах

Глава ЦИК России оценила желание волонтеров объективно оценить ситуацию, не поддаваясь манипуляциям со стороны стран Запада

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила международных экспертов, которые работают на выборах в новых регионах РФ, за смелость и желание объективно оценить ситуацию, не поддаваясь манипуляциям со стороны стран Запада.

"Хочу сказать огромное спасибо за то, что вы, несмотря на всю ту антироссийскую атмосферу, которая существует на Западе во многих странах, на тот прессинг, давление, вы ничего не побоялись. Вы очень храбрые люди", - заявила Памфилова на встрече с международными экспертами в информационном центре комиссии.

Она подчеркнула, что для экспертов оказались важнее "правда и желание не поддаваться манипуляциям, а увидеть все своими глазами, пообщаться с живыми людьми, понять их боль, чувства, судьбу". "Для тех людей, которые много настрадались в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонщине и Запорожье ваш приезд имеет огромное значение. Но не только для них, но и для всей России. Это очень важно", - подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК РФ также напомнила о том, что приглашает экспертов, работающих на текущих выборах в новых регионах, в качестве международных наблюдателей на выборы президента РФ в марте 2024 года. "У нас в марте следующего года будут выборы президента. <…> Мы к выборам приурочим международную конференцию по электоральным процессам и вызовам, у вас будет возможность поучаствовать, обменяться мнениями с коллегами из других стран. И принять участие - я вас приглашаю - [в международном наблюдении] за тем, как будут проходить выборы президента в любой точке России", - отметила Памфилова.

Ранее глава Центризбиркома сообщала, что на выборах в новых регионах работают более 30 международных экспертов, они подробно знакомятся с тем, как проходит голосование. Она уточняла, что десять экспертов работают в ДНР, восемь - в ЛНР, по семь человек находятся в Херсонской и Запорожской областях. Участие во встрече с главой ЦИК РФ в воскресенье приняли пять международных экспертов - по одному представителю от Аргентины, Испании и Франции, а также двое экспертов из США.