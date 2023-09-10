В Совбезе заявили, что уверены в победе России

Как отметил замсекретаря СБ Юрий Коков, РФ на протяжении всей своей истории давала достойный отпор врагу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия на протяжении всей своей истории давала достойный отпор врагу и выходила победителем из любых испытаний - так будет и в этот раз, уверен замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков.

Так в интервью "Российской газете" он ответил на вопрос, действительно ли противники Москвы могут всерьез рассчитывать на ее поражение.

"Наши противники забыли уроки истории и как всегда недооценили стойкость России, которая никогда не боялась внешних врагов, ни перед кем не склонялась, всегда давала достойный отпор любой агрессии и выходила победителем из всех испытаний. Главным условием этих побед было и остается единство нашего великого народа, сплоченность общества, мудрость наших лидеров, неиссякаемая вера в добро и справедливость. Уверен, так будет и в этот раз", - подчеркнул Коков.

По его мнению, добиться этого не помешает даже небывалое скопление сил противником. "Никогда еще в мировой истории столько военно-технических сил и финансовых средств не объединялось для ведения необъявленной войны с одним государством, не применялось такого количества санкций, не использовалось столько современного высокоточного боевого оружия, передовых, в том числе космических, технологий, не проводилось такой массированной информационно-пропагандистской кампании с задействованием глобальных телекоммуникационных систем", - констатировал замсекретаря Совбеза.