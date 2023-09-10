В СБ заявили, что попытки Запада заигрывать с террористами не закончатся ничем хорошим

Замсекретаря Совбеза Юрий Коков отметил, что такие попытки становятся очевидными, "если отобразить на одной карте районы разведанных залежей ценных полезных ископаемых и инициированных Западом вооруженных конфликтов и масштабных террористических провокаций в различных регионах мира"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Страны Запада пытаются заигрывать с террористами для достижения своих интересов, но это плохо закончится, отметил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

По его словам, такие попытки становятся очевидными, "если отобразить на одной карте районы разведанных залежей ценных полезных ископаемых и инициированных Западом вооруженных конфликтов и масштабных террористических провокаций в различных регионах мира".

При этом, обратил внимание Коков, страны, отстаивающие свой суверенитет, независимость и не желающие становиться вассалами США, Великобритании и других западных стран объявляются "спонсорами терроризма" и подвергаются жесткому санкционному давлению.

"Однако, если проследить ретроспективу развития терроризма, можно с уверенностью сказать, что заигрывания с террористами и попытки контролировать их деятельность ничем хорошим не заканчиваются, а часто оборачиваются в итоге против самих кураторов", - заключил замсекретаря Совбеза.