В СБ заявили, что обстановка с противодействием терроризму в мире остается сложной

Замсекретаря Совбеза Юрий Коков сообщил, что в 2023 году в мире совершено свыше 2,5 тыс. террористических атак, в результате которых погибли и получили ранения около 15 тыс. человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ситуация с борьбой с террористами в мире остается сложной, в том числе расширяется география их деятельности, отметил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

"Терроризм в течение долгого времени является одной из наиболее серьезных угроз международной и национальной безопасности. Обстановка в сфере противодействия этому явлению остается сложной", - сказал Коков.

По его словам, в 2023 году в мире совершено свыше 2,5 тыс. террористических атак, в результате которых погибли и получили ранения около 15 тыс. человек.

Расширяется география терроризма, добавил замсекретаря СБ. "В этом году с ним столкнулось свыше 70 государств. При этом наибольшая активность террористов отмечена на территории Африки, Южной Азии и Ближнего Востока, где совершено свыше 90% всех террористических атак", - пояснил Коков.