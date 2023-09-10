В СБ заявили, что Россия продолжает строго следовать договоренностям по антитеррору

Замсекретаря Совбеза Юрий Коков отметил, что российские вооруженные силы продолжают оказывать помощь Сирии в борьбе с террористическими группировками

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия строго следует всем принятым на себя международным обязательствам по борьбе с терроризмом, в том числе утвержденным в рамках ООН. Об этом сообщил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

Он обратил внимание, что Москва всегда последовательно выступала за объединение усилий всего международного сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, развитие сотрудничества по различным направлениям антитеррористической деятельности, укрепление головной роли ООН при выработке и реализации принципов и подходов в данной сфере.

"Несмотря на существующие трудности, наша страна продолжает строго следовать взятым на себя обязательствам по выполнению резолюций Совета Безопасности и решений профильных комитетов ООН, договоренностей и соглашений антитеррористической направленности, достигнутых в рамках других международных структур и организаций", - подчеркнул Коков.

Замсекретаря Совбеза отметил, что, в частности, российские вооруженные силы продолжают оказывать помощь Сирии в борьбе с террористическими группировками. В целом же, добавил он, "сегодня для всех очевидно, что мир нуждается в обновлении условий обеспечения глобальной безопасности, куда, безусловно, входят проблемы, связанные с международным антитеррористическим сотрудничеством".