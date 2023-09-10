СБ РФ: Запад использует обстановку в Афганистане для ограничения влияния России в Азии

Как заявил замсекретаря Совбеза Юрий Коков, "сохраняется угроза дестабилизации ситуации в соседних с Афганистаном государствах Центральной Азии"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Террористы не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в Афганистане и соседних с ним странах, а страны Запада пытаются использовать эту ситуацию в своих целях. Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

По его словам, "сохраняется угроза дестабилизации ситуации в соседних с Афганистаном государствах Центральной Азии в связи с устремлениями "Исламского государства"(террористическая организация, запрещенная в РФ) распространить свою террористическую деятельность на их территории". В этих целях террористами ведется работа по радикализации этнических общин в этом регионе, пояснил Коков.

"Складывающуюся взрывоопасную обстановку в Афганистане активно эксплуатируют западные политики и спецслужбы в собственных интересах, связанных с их стремлением ограничить влияние России в Южной и Центральной Азии", - подчеркнул замсекретаря СБ.

Он обратил внимание, что "США, Англия, Франция и ряд других государств уже давно используют террористические организации и отдельные группировки в качестве инструмента достижения своих внешнеполитических и экономических целей".

Действия террористов в странах и регионах, объявленных Западом зонами своих стратегических интересов, позволяют выдавливать с выгодного рынка опасных конкурентов, в том числе и своих союзников, осуществлять под лозунгом борьбы с терроризмом прямое вооруженное вторжение в нелояльные страны, смещать демократически избранные власти и устанавливать в них контролируемые режимы, пояснил Коков.

"Под прикрытием так называемых "контртеррористических миссий" западники беззастенчиво расхищают природные ресурсы, включая нефть, газ, уран, золото, алмазы и другие богатства страны пребывания", - также указал он.