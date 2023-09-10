СБ заявил, что объективное осознание происходящего на Украине приходит к обществу Запада

Замсекретаря Совбеза Юрий Коков отметил, что эти люди призывают остановить беспредел на Украине, вернуться к цивилизованным методам решения споров и конфликтов в международных отношениях

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Западное общество начинает объективно осознавать происходящее на Украине. Такое мнение замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков высказал в интервью "Российской газете".

"Надо признать, что осознание объективной реальности [происходящего на Украине] постепенно начинает приходить к здравомыслящей части западного общества. Все больше экспертов, политиков, журналистов, военных, сотрудников спецслужб, простых граждан выступают с резкой критикой проводимой их зарвавшимися властями внешней и внутренней политики", - сказал замсекретаря российского Совбеза.

Он отметил, что эти люди призывают остановить беспредел на Украине, вернуться к цивилизованным методам решения споров и конфликтов в международных отношениях. Россия, по его словам, в свою очередь, делает все возможное, чтобы сдержать агрессивные устремления западных безумцев и не допустить реализации их преступных планов. "На это нацелена и специальная военная операция", - подчеркнул он.