10 сентября, 14:21
Военная операция на Украине

СБ заявил, что объективное осознание происходящего на Украине приходит к обществу Запада

Замсекретаря Совбеза Юрий Коков отметил, что эти люди призывают остановить беспредел на Украине, вернуться к цивилизованным методам решения споров и конфликтов в международных отношениях

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Западное общество начинает объективно осознавать происходящее на Украине. Такое мнение замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков высказал в интервью "Российской газете".

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Надо признать, что осознание объективной реальности [происходящего на Украине] постепенно начинает приходить к здравомыслящей части западного общества. Все больше экспертов, политиков, журналистов, военных, сотрудников спецслужб, простых граждан выступают с резкой критикой проводимой их зарвавшимися властями внешней и внутренней политики", - сказал замсекретаря российского Совбеза.

Он отметил, что эти люди призывают остановить беспредел на Украине, вернуться к цивилизованным методам решения споров и конфликтов в международных отношениях. Россия, по его словам, в свою очередь, делает все возможное, чтобы сдержать агрессивные устремления западных безумцев и не допустить реализации их преступных планов. "На это нацелена и специальная военная операция", - подчеркнул он. 

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