10 сентября, 14:05
Военная операция на Украине

В Совбезе РФ рассказали о предотвращении диверсий Киева

По словам замсекретаря СБ Юрия Кокова, удалось ликвидировать тысячи беспилотников

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. России с начала специальной военной операции удалось ликвидировать тысячи беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на ее территории, и предотвратить целый ряд диверсий, рассказал замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

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Он отметил, что "с февраля 2022 года предотвращены свыше 70 крупных терактов, включая попытки подрыва газопровода "Турецкий поток", высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолетов гражданской и военной авиации в местах базирования". По его словам, пресечены диверсии на объектах энергетики и транспорта в Республике Крым, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"Уничтожены тысячи украинских беспилотников, пытавшихся атаковать военные и гражданские объекты на территории России. В новых регионах и российском приграничье обнаружено и ликвидировано более 60 диверсионно-террористических групп. Пресечены 5 крупных вооруженных нападений на территорию Белгородской и Брянской областей", - сказал Коков.

Он указал, что был предотвращен "ряд терактов в отношении руководителей Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров". Расследованием установлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Максима Фомина, он же Владлен Татарский, и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, покушений на Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета.

"Задержаны и привлечены к уголовной ответственности более 300 лиц, причастных к совершению по заданиям украинских спецслужб нападений на военкоматы, административные здания и объекты железнодорожной инфраструктуры. Выявлены и понесли наказание сотни распространителей ложной информации и модераторы преступных интернет-сообществ, причастных к массовым рассылкам ложных теругроз. Установлены их зарубежные кураторы", - перечислил другие результаты замсекретаря Совбеза.

Коков обратил внимание, что с учетом накопленного опыта и новых условий принимаются оперативные меры, которые призваны улучшить выявление, предупреждение и пресечение возникающих террористических угроз и проявлений.

Выдержка и отвага

Замсекретаря Совета безопасности РФ подтвердил, что российским силовикам удается работать на упреждение, несмотря на изменение противником тактики диверсий и терактов. "Несомненно, сейчас учитываются существенные изменения в методах ведения боевых действий, а также активное применение самых современных средств вооружения и навигации в террористических целях", - сказал он.

По словам Кокова, российским военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб приходится в режиме реального времени осваивать новые формы и тактику противоборства "с хорошо оснащенным, необремененным какими-либо морально-этическими нормами противником". "При этом наши воины, проявляют высочайший профессионализм, выдержку и отвагу. Благодаря их героическим, согласованным действиям большинство теругроз удается упредить", - сообщил он. 

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