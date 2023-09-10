"Единая Россия" лидирует на выборах в Приангарье по итогам обработки первых протоколов

На втором месте КПРФ с 14,18%, на третьем - ЛДПР с 8,69%. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" по результатам обработки первых протоколов набирает 5,8%, "Новые люди" - 4,59%, Российская партия свободы и справедливости - 1,36%, "Гражданская платформа" - 0,69%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" лидирует с результатом 61,8% по итогам обработки 2,61% протоколов на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Такие данные приведены на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

"Единая Россия" - 61,8%", - указано на табло. На втором месте КПРФ с 14,18%, на третьем - ЛДПР с 8,69%. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" по результатам обработки первых протоколов набирает 5,8%, "Новые люди" - 4,59%, Российская партия свободы и справедливости - 1,36%, "Гражданская платформа" - 0,69%.

Голосование в Иркутской области проходило 8-10 сентября. Заксобрание региона состоит из 45 депутатов, 22 из них избираются по одномандатным округам и 23 - по спискам. Своих кандидатов выдвинули семь партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Гражданская платформа" и Российская партия свободы и справедливости. Явка на 18:00 (13:00 мск) 10 сентября составила 22,8%.

Предыдущие выборы в Заксобрание Иркутской области проходили в сентябре 2018 года. Голосование проводилось в течение одного дня. Явка на 18:00 составляла около 22,5%, по итогам дня - 26,33%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти.