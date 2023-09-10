Коновалов набирает на выборах главы Хакасии 60,56% голосов

Кандидат от ЛДПР, депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов набирает 17,64% голосов, выдвинутый партией "Коммунисты России" гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин - 13,17%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов набирает 60,56% голосов на выборах руководителя республики по итогам обработки первых 1,06% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР, депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов набирает 17,64% голосов, выдвинутый партией "Коммунисты России" гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин - 13,17%.

В республике 8-10 сентября выбирали главу региона и Верховный совет. На пост главы республики претендовали действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета Михаил Молчанов (ЛДПР), директор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России"). Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.