Котюков набирает 69,91% на выборах в Красноярском крае после обработки 1,57% протоколов

Кандидат от ЛДПР Александр Глисков получил 11,89% голосов, Ирина Иванова от партии "Зеленые" - 8,44%, Максим Маркерт от "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2,33%, а кандидат от КПРФ Андрей Новак - 5,57%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ("Единая Россия") набирает 69,91% голосов на выборах главы региона после обработки первых 1,57% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР Александр Глисков получил 11,89% голосов, Ирина Иванова от партии "Зеленые" - 8,44%, Максим Маркерт от "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2,33%, а кандидат от КПРФ Андрей Новак - 5,57%.

Выборы губернатора Красноярского края прошли с 8 по 10 сентября. Главу региона выбирают сроком на пять лет. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Жители края выбирали из пяти кандидатов: руководитель фракции ЛДПР в Красноярском заксобрании Александр Глисков, депутат регионального парламента Ирина Иванова ("Зеленые"), врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ("Единая Россия"), председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) и руководитель фракции СРЗП в краевом заксобрании Максим Маркерт, а также заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Андрей Новак (КПРФ)