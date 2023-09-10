10 сентября, 14:04,
обновлено 10 сентября, 14:28
Единый день голосования

Котюков набирает 69,91% на выборах в Красноярском крае после обработки 1,57% протоколов

Кандидат от ЛДПР Александр Глисков получил 11,89% голосов, Ирина Иванова от партии "Зеленые" - 8,44%, Максим Маркерт от "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2,33%, а кандидат от КПРФ Андрей Новак - 5,57%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ("Единая Россия") набирает 69,91% голосов на выборах главы региона после обработки первых 1,57% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Читайте также
Выборы и назначения губернатора Красноярского края

Кандидат от ЛДПР Александр Глисков получил 11,89% голосов, Ирина Иванова от партии "Зеленые" - 8,44%, Максим Маркерт от "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2,33%, а кандидат от КПРФ Андрей Новак - 5,57%.

Выборы губернатора Красноярского края прошли с 8 по 10 сентября. Главу региона выбирают сроком на пять лет. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Жители края выбирали из пяти кандидатов: руководитель фракции ЛДПР в Красноярском заксобрании Александр Глисков, депутат регионального парламента Ирина Иванова ("Зеленые"), врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ("Единая Россия"), председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) и руководитель фракции СРЗП в краевом заксобрании Максим Маркерт, а также заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Андрей Новак (КПРФ)

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация