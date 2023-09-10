Безопасность на выборах в ЛНР обеспечивали более 2 тыс. силовиков

По данным правоохранительных органов, за три дня выборов нарушений, способных повлиять на избирательную кампанию, в республике не зафиксировали

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. силовиков в Луганской Народной Республике обеспечивали безопасность на выборах, они будут следить за сохранностью транспортировки избирательных бюллетеней, сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России и органами местного самоуправления МВД по ЛНР Александр Дрючин.

"Для обеспечения правопорядка в указанный период было задействовано свыше 1,2 тыс. сотрудников органов внутренних дел, около 600 сотрудников Росгвардии, свыше 250 работников частных охранных организаций. С момента окончания голосования нарядами полиции будет обеспечена сохранность и сопровождение бюллетеней при транспортировке из участковых избирательных комиссий в территориальные избирательные комиссии", - сказал он.

Дрючин отметил, что за три дня выборов нарушений, способных повлиять на избирательную кампанию, в ЛНР не зафиксировано, при этом временный оперативный штаб регионального МВД в круглосуточном режиме "продолжает осуществлять контроль за состоянием оперативной обстановки на территории республики".

В парламент ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия России. Всего реготделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позже двое написали заявление об исключении из списка кандидатов, в итоге в выборах участвуют 336 кандидатов в депутаты народного совета республики.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.