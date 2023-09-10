Участки в Новой Каховке и Каховке закрыли раньше срока из-за ракетной опасности

В избиркоме сообщили, что голосование прошло в трудных условиях

ГЕНИЧЕСК, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в Каховке и Новой Каховке в Херсонской области были закрыты раньше установленного времени из-за ракетной опасности. Об этом сообщила на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова.

Несмотря на это, по ее словам, выборы в Херсонской области состоялись. "К сожалению, нам пришлось преждевременно закрыть стационарные участки в Новокаховском городском и Каховском муниципальном округах, но мобильные участковые комиссии продолжали свою работу до обозначенного времени, то есть до 15:00", - сказала Захарова. В избиркоме уточнили, что причиной стала ракетная опасность.

Председатель избиркома подчеркнула, что голосование прошло в трудных условиях, поскольку украинская сторона продолжала провокационные действия по отношению к сотрудникам участковых комиссий. "Я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к устранению трудных ситуаций", - добавила она.