"Единая Россия" лидирует на выборах в Бурятии после обработки первых протоколов

На втором месте КПРФ с 20,51%, на третьем - "Новые люди" с 5,13%, следом ЛДПР (7,69%)

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует с результатом 64,1% на выборах депутатов Народного хурала (законодательного собрания) Бурятии после обработки 0,12% протоколов. Это следует из данных на онлайн-табло в информцентре ЦИК.

"Единая Россия" - 64,1%", - указано на табло. На втором месте КПРФ с 20,51%, на третьем - "Новые люди" с 5,13%, следом ЛДПР (7,69%).

Как сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин, в 20:00 (15:00 мск) избирательные участки по всей республике закрылись, по предварительным данным, явка составила 34,73%.

"Проголосовали 244 468 избирателей. Лидерами по явке среди округов стали: округ №29 - Еравнинский район с 59,15%, Закаменский район - это округ №2, 55,44%, также округ №27 - смежный округ, в который входят Хоринский, Кижингинский и часть Заиграевского районов, там 53,62%. Эти данные еще будут уточняться, в настоящее время участковые комиссии работают по подсчету голосов", - сказал он.

10 сентября в Бурятии прошли выборы депутатов Народного хурала седьмого созыва. Однопалатный 66-местный парламент избирается по смешанной системе: половина депутатов - по пропорциональной системе, другая - по одномандатным избирательным округам. Всего было зарегистрировано 503 кандидата, из них 142 - одномандатники. Кандидатов выдвинули пять партий: КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Прошлые выборы депутатов Народного хурала состоялись в сентябре 2018 года. Итоговая явка на них составила 37,7%.