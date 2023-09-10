Иностранные эксперты посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

В состав делегации вошли более 20 человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице посетили иностранные эксперты, приехавшие в Москву из Франции, Германии, Румынии, Италии, Ирана, Португалии, США, Исландии, Мозамбика, Мексики, Аргентины и Индии.

"В делегацию вошли более 20 представителей различных зарубежных стран. Независимые иностранные эксперты отмечают прозрачность и доступность избирательного процесса. Все они высоко оценили работу Общественного штаба и подготовки наблюдателей, работающих все эти дни на участках и в видеоцентре", - отмечается в официальном Telegram-канале штаба.

Круглосуточный штаб по наблюдению за выборами в столице разместился в БЦ "Красная роза". Здесь находятся видеонаблюдатели, в том числе от кандидатов и политических партий, для которых оборудовали более 100 мест, а также группа разбора и журналисты. Наблюдатели меняются местами каждые два часа, делают отметки о нарушениях и передают информацию в группу разбора. Видеонаблюдение ведется на всех избирательных участках Москвы.

Всего в столице прошли обучение 11,7 тыс. наблюдателей. Это москвичи разных возрастов, представители различных профессий. В случае любой нештатной ситуации на место готовы оперативно выехать мобильные бригады.

О выборах

Очное и дистанционное голосование в Москве началось 8 сентября и проходит в течение трех дней. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно до 19:59 10 сентября. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые принимают участие в голосовании электронным образом, разыгрывают 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.