РФ в ООН не даст Западу забыть о провокации с ракетным обстрелом Константиновки

Как заявил ранее постпред России при всемирной организации Василий Небензя, видеоматериалы, на которых запечатлен удар, свидетельствуют о том, что ракета была выпущена с украинских позиций

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Россия в ООН не даст Западу попытаться забыть о провокации с ракетным обстрелом Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Происходит ровно то, о чем мы предупреждали в конце своего выступления 8 сентября [на заседании Совета Безопасности ООН]. Западники и киевский режим пытаются забыть про ракетный удар по Константиновке так же, как они "забыли" про Краматорск, когда поняли, что [президент Украины Владимир] Зеленский подставился. Да и про Бучу в своих выступлениях изредка напоминают только совсем отмороженные англичане, - отметил Полянский в своем Telegram-канале. - Что ж, забыть об этой очередной провокации мы им здесь в Нью-Йорке не дадим".

Как заявил 8 сентября постпред России при ООН Василий Небензя, видеоматериалы, на которых запечатлен удар по Константиновке в ДНР, свидетельствуют о том, что ракета была выпущена с украинских позиций, это является еще одним чудовищным преступлением Киева. В результате попадания ракеты по оживленному городскому рынку погибли 16 человек и 32 пострадали. По оценке Небензи, провокация была совершена в привязке к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 6 сентября, чтобы обеспечить Украине новый пакет военной и финансовой помощи.