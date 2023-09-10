Москалькова заявила об отсутствии системных нарушений на выборах

Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что было получено 41 обращение, не считая анонимных, которые были связаны с нарушением порядка агитации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Системных нарушений в ходе голосования на выборах в РФ не зафиксировано. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пресс-центре ЦИК РФ.

"Мы получили 41 обращение, не считая анонимных, которые были связаны с нарушением порядка агитации. В Подмосковье один кандидат в день голосования агитировал за себя - это было признано нарушением, у нас было несколько обращений, которые были связаны с тем, что людям рекомендовали голосовать электронно, а не воспользоваться бюллетенем", - сказала Москалькова.

"Но эти в общем-то единичные случаи не говорят о том, что мы можем сделать вывод, что есть системные нарушения", - добавила она.