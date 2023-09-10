ОП РФ обратится в ЦИК для организации ДЭГ на выборах президента в Херсонской области

Сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых субъектов Александр Малькевич отметил, что это нужно сделать для людей с гражданством РФ, находящихся в прифронтовых населенных пунктах, за пределами Херсонской области, а также на подконтрольной Украине территории

ГЕНИЧЕСК, 10 сентября. /ТАСС/. Общественная палата РФ обратится в ЦИК с предложением организовать для жителей Херсонской области дистанционное электронное голосование на выборах президента в 2024 году, чтобы люди с гражданством РФ в подконтрольной Украине части региона смогли проголосовать. Об этом сообщил журналистам первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич.

"Люди просили, чтобы в Херсонской области к выборам президента [заработал механизм] дистанционного электронного голосования", - сказал он. Малькевич подчеркнул, что это нужно сделать для людей с гражданством РФ, находящихся в прифронтовых населенных пунктах, за пределами Херсонской области, а также на подконтрольной Украине территории.

"Поэтому Общественная палата будет обращаться в ЦИК с просьбой внимательно на такую возможность посмотреть", - добавил он.

Выборы президента России запланированы на март 2024 года.