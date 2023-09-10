Памфилова назвала терактом уничтожение дронами избирательного участка в Запорожье

По мнению главы ЦИК, этому дал добро Запад

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уничтожение избирательного участка в Запорожской области является террористическим актом, которому дал добро Запад. Об том журналистам заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Это террористический акт, которому Запад дал добро, поставляя оружие. И в Белгородской и Брянской областях, там что части военные стоят? Там жилые дома, школы и так далее. Что касается Запорожья - это было целенаправленно", - подчеркнула Памфилова.

В воскресенье зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что ночью в Запорожской области был уничтожен избирательный участок в результате атаки дронов, но там никого не было.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.