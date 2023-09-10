10 сентября, 14:50,
обновлено 10 сентября, 15:11
Единый день голосования

Памфилова назвала терактом уничтожение дронами избирательного участка в Запорожье

Михаил Терещенко/ ТАСС
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Михаил Терещенко/ ТАСС

По мнению главы ЦИК, этому дал добро Запад

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уничтожение избирательного участка в Запорожской области является террористическим актом, которому дал добро Запад. Об том журналистам заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

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"Это террористический акт, которому Запад дал добро, поставляя оружие. И в Белгородской и Брянской областях, там что части военные стоят? Там жилые дома, школы и так далее. Что касается Запорожья - это было целенаправленно", - подчеркнула Памфилова.

В воскресенье зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что ночью в Запорожской области был уничтожен избирательный участок в результате атаки дронов, но там никого не было.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
© Информационное агентство ТАСС
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