Памфилова попросила Москалькову создать механизм против применения админресурса на выборах

Уполномоченный по правам человека в России назвала разработку такого механизма "важной темой" для волеизъявления граждан

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой разработать механизм противодействия случаям применения административного ресурса для давления на избирателей.

"К вам у меня просьба - самая сложная. Самые сложные моменты в выявлении нарушений - это применение админресурса. Надо продумать, каким образом нам более эффективно выявлять эти случаи, чтобы не допускать злоупотреблений с чьей бы то ни было стороны. Чтобы люди не боялись", - сказала Памфилова в информационном центре комиссии, обращаясь к Москальковой.

"Человек должен проголосовать так, как он считает нужным, тем способом, которым считает нужным, и без всякого давления", - выразила убеждение Памфилова.

В свою очередь Москалькова назвала разработку такого механизма "важной темой" для волеизъявления граждан. "Самое главное - чтобы не было насилия и давления на человека", - подчеркнула омбудсмен.