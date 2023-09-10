Эксперт: украинские фейки о выборах в РФ не смогли сорвать голосование в новых регионах

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что новый вал "измышлений и фантазий" ожидается после подведения итогов выборов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Западным и украинским спецслужбам не удалось с помощью информационных атак и вала фейков сорвать голосование на выборах в новых российских регионах. Такое мнение высказал председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"В новых регионах голосование уже завершилось по понятным причинам - в целях безопасности. И должен сообщить, что не удались попытки Украины и Запада сорвать процесс голосования в новых регионах. Мы видим, что оно хорошо, четко организовано при высокой явке", - сказал Брод на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами.

По его словам, в ходе избирательной кампании, а также во время голосования из украинских и западных СМИ было "выплеснуто громадное количество лжи, дезинформации и фейков", в том числе о том, что голосование в новых регионах идет "под дулом автомата", что подвозят избирателей из других регионов. "Даже гулял фейк о том, что подвозят для голосования трудовых мигрантов. Оказалось, что этот ролик снят в США в прошлом году, когда губернатор штата Техас привез нелегальных мигрантов в Вашингтон, к офису вице-президента", - пояснил Брод.

Он отметил, что также шли сообщения о заминированных избирательных участках и о том, что некому работать в избиркомах. "Население проявило сознательность. Выборы эти были выстраданы и четко организованы. Также работали экстерриториальные избирательные участки, где голосование шло без проблем", - сказал Брод.

По его словам, в других российских регионах, где проходили выборы, фейки также не смогли повлиять на ход голосования. Так, например, была недостоверная информация о том, что в Кемеровской области осуществляется массовый подвоз избирателей на участки. "В Бурятии якобы избирателей приманивают спиртным, на участке много нетрезвых граждан. Это тоже не подтвердилось", - сказал Брод.

Фейки по итогам выборов

Он отметил, что новый вал "измышлений и фантазий" ожидается после подведения итогов выборов. "Предварительные данные голосования будут [известны] сегодня поздно вечером по всем регионам, а завтра может наступить интересный момент, когда дискредитаторы и те, кто не согласится с результатами выборов, выступят и скажут о массовых вбросах и иных ухищрениях", - сказал Брод.

В связи с этим он призвал общественников и экспертов "особенно держать руку на пульсе". "Нужно будет расставить нужные правовые, этические и объективные акценты и донести до общественности реальность и объективный характер всего процесса", - сказал Брод.