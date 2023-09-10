В закон о выборах президента РФ могут внести точечные изменения

Как сообщили в ЦИК, документ будет проанализирован

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Изменения в законодательство могут быть внесены перед выборами президента России. Об этом сказал журналистам зампред ЦИК РФ Николай Булаев в ходе "Ночи выборов".

"Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон. Над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идет, все нуждается в актуализации", - сказал он.

Булаев напомнил, что на выборах президента РФ никогда не применялось дистанционное электронное голосование. "Возможно ли его применение сейчас? Опять будет решено в ходе анализа того, что сейчас есть", - пояснил Булаев.

Также замглавы ЦИК обратил внимание, что в выборах президента в 2024 году будут участвовать новые регионы России.