Явка избирателей на выборах в Кузбассе составила 79%

По словам члена Совета при президенте России по правам человека Александра Брода, показатель говорит об эффективной работе избирательных комиссий, а также о доверии населения к системе выборов

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах в Кемеровской области к 18:00 10 сентября достигла 79%, сообщает Telegram-канал регионального избиркома. Явка уже превышает показатель губернаторских выборов 2018 года, когда проголосовали 66,29% избирателей.

"На 18:00 (14:00 мск) явка на выборах в Кузбассе составила 79%", - говорится в сообщении.

Член Совета при президенте России по правам человека Александр Брод в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что высокий показатель явки в регионе говорит об эффективной работе избирательных комиссий, а также о доверии граждан к системе выборов.

"В общественном штабе мы отмечали, что Московская и Кемеровская области лидируют по активности, количеству публикаций о деятельности общественников. Что касается явки, то это говорит о серьезной подготовке избирательной системы. Нет сбоев и есть доверие граждан к выборам. Есть желание у граждан избрать достойных кандидатов", - сказал Брод.

Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса, а также органов местного самоуправления проходят три дня - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора, 46 депутатов парламента и 212 депутатов органов местного самоуправления. Всего в области зарегистрировано чуть более 1,9 млн человек. В 2018 году на выборах губернатора, проходивших одним днем, явка составила 66%, в то время в регионе было зарегистрировано около 2 млн избирателей.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти.