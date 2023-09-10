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Единый день голосования

Единороссы набирают 75% на выборах в парламент Кузбасса после обработки 1,67% протоколов

ЛДПР набирает 8,27% голосов, КПРФ - 7,51%, "Справедливая Россия - За правду" - 4,27%, "Новые люди" - 3,43%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" набирает 75,06% голосов на выборах в парламент Кузбасса по итогам обработки первых 1,67% протоколов, следует из данных на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.

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Единый день голосования в России. Онлайн

За "Единую Россию" на данный момент проголосовало 21 902 человека. ЛДПР набирает 8,27% голосов, КПРФ - 7,51%, "Справедливая Россия - За правду" - 4,27%, "Новые люди" - 3,43%.

"Единая Россия" в выборах депутатов в региональный парламент 2018 года набрала 64,46% голосов. С учетом голосования по одномандатным округам партия получила 39 мандатов из 46, по два получили ЛДПР, "Справедливая России - За правду" и КПРФ, один - "Патриоты России".

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКемеровская область
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