Глава Кузбасса Цивилев набирает 87,27% после обработки 2,41% протоколов

Кандидат от партии КПРФ Екатерина Грунтовая набирает 4,47% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 3,85%, представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Юрий Скворцов набирает 2,9% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 87,27% на выборах главы региона после обработки первых 2,41% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии КПРФ Екатерина Грунтовая набирает 4,47% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 3,85%. Представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Юрий Скворцов набирает 2,9% голосов.

Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса, а также органов местного самоуправления проходят три дня - с 8 по 10 сентября. Жители региона выбирают губернатора, 46 депутатов парламента и 212 депутатов органов местного самоуправления. В выборах 2018 года Цивилев набрал 81,29% голосов.