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обновлено 10 сентября, 16:08
Единый день голосования

Глава Кузбасса Цивилев набирает 87,27% после обработки 2,41% протоколов

Кандидат от партии КПРФ Екатерина Грунтовая набирает 4,47% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 3,85%, представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Юрий Скворцов набирает 2,9% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 87,27% на выборах главы региона после обработки первых 2,41% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

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Единый день голосования в России. Онлайн

Кандидат от партии КПРФ Екатерина Грунтовая набирает 4,47% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 3,85%. Представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Юрий Скворцов набирает 2,9% голосов.

Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса, а также органов местного самоуправления проходят три дня - с 8 по 10 сентября. Жители региона выбирают губернатора, 46 депутатов парламента и 212 депутатов органов местного самоуправления. В выборах 2018 года Цивилев набрал 81,29% голосов.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКемеровская область
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