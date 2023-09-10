Глава Алтайского края Томенко набирает 76,72% после обработки 55,50% протоколов

Кандидат от партии ЛДПР Сергей Булаев набирает 8,20% голосов, Сергей Малинкович от "Коммунистов России" - 3,95% голосов, представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Евгения Боровикова набирает 9,26% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 76,72% на выборах губернатора после обработки 55,50% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии ЛДПР Сергей Булаев набирает 8,20% голосов, Сергей Малинкович от "Коммунистов России" - 3,95% голосов. Представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Евгения Боровикова набирает 9,26% голосов.

Явка в избирательные участки на 20:00 (16:00 мск) в Алтайском крае составила 25,91%. Всего в регионе зарегистрировано около 1,8 млн избирателей.

Предыдущие выборы губернатора состоялись в 2018 году, тогда в них приняли участие 37,28% избирателей. Тогда губернатором был избран Виктор Томенко от партии "Единая Россия". Его оппонентами были Людмила Суслова от "Справедливой России", Владимир Семенов от ЛДПР и Андрей Крылов от Партии роста.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.