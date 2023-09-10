В инфоцентре ЦИК собрали третий из пяти ключей для расшифровки итогов ДЭГ

В ДЭГ в этом году принимает участие 25 регионов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Процедура сборки ключа для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Пермском крае, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях прошла в информационном центре ЦИК РФ. Ранее прошла процедура сборки ключей для Камчатского и Алтайского краев, Новосибирской и Томской областей.

"Сборка ключа расшифрования произведена успешно", - сказал оператор ТИК ДЭГ Дмитрий Кузнецов.

Всего ключей пять (по количеству часовых поясов), каждый из них был разделен на семь частей. В ДЭГ в этом году принимает участие 25 регионов, 24 из которых - с использованием федеральной платформы, дистанционное голосование в Москве проходит с использованием собственной платформы.

Ранее глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов сказал, что в нынешнем году результаты ДЭГ будут предоставляться по каждому часовому поясу в течение максимум двух часов после завершения голосования. По его словам, это "уникальная практика, такого не было в прошлые годы, ранее приходилось ждать окончания голосования в самой западной точке".

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти.