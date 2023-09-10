КПРФ и ЕР лидируют на выборах в Верховный совет в Хакасии после обработки 12% протоколов

На третьем месте партия ЛДПР с 7,51%, а на четвертом - "Новые люди" с 6,21%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия КПРФ набирает 37,35%, а "Единая Россия" - 35,82% голосов на выборах депутатов Верховного совета после обработки 12,17% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

На третьем месте партия ЛДПР с 7,51%, на четвертом - "Новые люди" с 6,21%, пятое место у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 3,35%, шестое - у "Партии пенсионеров" с 3,15%, на седьмом месте партия "Коммунисты России" с 2,81% голосов.

В республике 8-10 сентября выбирают главу региона и Верховный совет. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.