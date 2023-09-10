В ЦИК считают, что кандидаты от партий на выборах в новых регионах проявили героизм

По данным ведомства, каждому из них поступили угрозы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партий, принимающие участие в выборах в новых регионах России, проявили героизм. Об этом заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев в ходе "Ночи выборов".

"В ходе этой кампании партии, которые участвовали, тоже проявили героизм. Нужно было выдвинуться. Каждому из них поступили угрозы, каждый из них попал под санкции, на каждого из них возбуждено уголовное дело СБУ. И несмотря на это выборы состоялись", - сказал он.

Булаев напомнил, что для проведения выборов в новых регионах необходимо было создать новую систему избирательных комиссий в рамках российского законодательства. Он также отметил "очень высокую явку, которая во всех четырех субъектах отмечается".

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.