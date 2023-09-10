Глава Тюменской области Моор набирает 72,66% после обработки 0,3% протоколов

Кандидат от партии КПРФ Иван Левченко набирает 9,46% голосов, Денис Садовников от ЛДПР - 11,86%, а представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Владимир Пискайкин - 4,94%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 72,66% голосов на выборах в регионе после обработки первых 0,3% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии КПРФ Иван Левченко набирает 9,46% голосов, Денис Садовников от ЛДПР - 11,86% голосов. Представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Владимир Пискайкин набирает 4,94% голосов.

Явка на выборах губернатора области, по данным на 17:30 мск, составила 48,08%. Это выше, чем на предыдущих выборах тюменского губернатора в 2018 году в аналогичное время, когда явка составила 47,39%. Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев заявил, что выборы губернатора региона прошли без нарушений.

Выборы губернатора Тюменской области проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, следует из избирательного кодекса региона. В регионе задействовано 64 территориальных и 2 005 участковых избирательных комиссии. Избирательная комиссия Тюменской области зарегистрировала четырех кандидатов, выдвинутых для участия в выборах на пост губернатора региона, среди них действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, кандидат от КПРФ Иван Левченко, от ЛДПР - Денис Садовников, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - Владимир Пискайкин.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.