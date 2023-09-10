10 сентября, 17:02
Единый день голосования

В ЛНР заявили, что выборы состоялись несмотря на угрозы в адрес членов избиркома и жителей

На места в парламенте республики претендуют 324 кандидата от пяти региональных отделений партий

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов разного уровня в Луганской Народной Республике (ЛНР) состоялись несмотря на угрозы, поступавшие в адрес избирателей и членов избиркома ЛНР. Это подчеркнула ТАСС сенатор от региона Дарья Лантратова.

Читайте также
Трансляция
Единый день голосования в России. Онлайн

"Мы были в Кременной, мы видели листовки, которые разбрасывали с коптеров. Там были призывы не ходить на выборы, истории про то, что выборы нечестные, про то, что людей заставляют голосовать под дулом автомата. <…> Плюс листовки с угрозами, которые наклеивали на двери домов членов избирательной комиссии. <…> Выборы состоялись несмотря на угрозы, благодаря мужеству, храбрости, стойкости и уверенности в своей правоте как самих избирателей, так и членов избирательной комиссии", - сказала она.

На места в парламенте ЛНР претендуют 324 кандидата от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация