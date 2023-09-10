Глава Самарской области Азаров набирает 90,84% после обработки 0,45% протоколов

Кандидат от партии КПРФ Алексей Лескин набирает 3,10% голосов, а Александр Степанов от ЛДПР - 2,82%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 90,84% на выборах главы региона после обработки первых 0,45% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии КПРФ Алексей Лескин набирает 3,10% голосов, Александр Степанов от ЛДПР - 2,82% голосов. Кандидат от "Справедливой России - Патриоты - За правду" Михаил Маряхин набирает 1,37% голосов, представитель партии "Новые люди" Сергей Пухаев - 1,13% голосов.

Выборы губернатора Самарской области в этом году проходили в течение трех дней - с 8 по 10 сентября включительно. Избирательные участки работали в 08:00 до 20:00. По данным областного избиркома, число избирателей - более 2,4 млн человек. По последним данным, явка на 18:00 10 сентября составила 50,12%. Результаты выборов будут определены не позднее 19 сентября.

До этого выборы губернатора Самарской области проходили в 2018 году в течение одного дня. Тогда итоговая явка составила 48,05%, за Азарова проголосовали 72,63% избирателей.

Срок полномочий действующего губернатора истекает в 2023 году.