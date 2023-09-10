10 сентября, 16:44,
обновлено 10 сентября, 17:16
Единый день голосования

Сенатор Климов заявил, что политическая система РФ прошла проверку на устойчивость

По мнению главы комиссии СФ, это один из главных результатов, который подтверждают нынешние выборы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Стабильность политической системы России только крепнет, она прошла проверку на прочность в ходе текущей избирательной кампании. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

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"Несмотря на попытки расколоть государственное общество, стабильность политической системы только крепнет. И это один из главных результатов, который подтверждают нынешние выборы", - сказал сенатор в информационном центре ЦИК РФ.

Он добавил, что итоги выборов еще предстоит подвести избирательным комиссиям. "Но сейчас, по крайней мере в нашей комиссии, мы четко понимаем, что проверку на устойчивость политическая система России прошла, причем, позволю себе заметить, несмотря ни на какие дроны. Потому что дроны среди прочего летали в сторону Московской области, города Москвы, имея в виду попытки создать здесь какие-то панические настроения", - сказал Климов. Он добавил, что даже такие попытки оказать дополнительное общественно-психологическое негативное воздействие провалились.

Парламентарий также сообщил, что комиссия СФ завершает работу над ежегодным докладом, в котором будут отражены факты попыток вмешательства в российский избирательный процесс во время этих региональных выборов. "Факты налицо. На что я бы обратил внимание, давая общую характеристику этим фактам. Если в прежние годы, как я их называю, табуны троянских коней, которые у нас тут скакали и устраивали шабаши и дебоши непосредственно на территории РФ, то сейчас по известным причинам большая часть этой публики локализовалась в других местах, главным образом они сейчас "трудятся" в странах недружественных <...>, они увеличили производство фейков в астрономических пропорциях. Если сравнить количество выпускаемых ими фейков с количеством с подтвержденных фактов - это единицы на десятки тысяч фейков", - сказал глава сенаторской комиссии.

"Если раньше они брали какой-то факт, гиперболизировали его, интерпретировали, то сейчас даже фактов нет. Есть воздух, набор слов, эпитеты, эмоции, а за ними ничего, пустота. Это очень серьезная особенность, на которую я обратил бы внимание", - добавил он.

По словам Климова, таким образом недруги, понимая, что не могут повлиять уже ни на что, "хотят сделать ментальный сдвиг, они хотят создать впечатление у людей и у нас в стране, и за рубежом, что сама по себе избирательная система в России какая-то не такая". "Делается это с прицелом на 2024 год (когда пройдут выборы президента РФ - прим. ТАСС). Они удобряют почву для своих гадостей и готовят свой актив, опробуют те или иные методы <...>. Идет разведка боем, пытаются нащупать слабые звенья и по этим слабым звеньям поработать", - отметил Климов. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКлимов, Андрей Аркадьевич
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