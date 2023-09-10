Сенатор Климов заявил, что политическая система РФ прошла проверку на устойчивость

По мнению главы комиссии СФ, это один из главных результатов, который подтверждают нынешние выборы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Стабильность политической системы России только крепнет, она прошла проверку на прочность в ходе текущей избирательной кампании. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Несмотря на попытки расколоть государственное общество, стабильность политической системы только крепнет. И это один из главных результатов, который подтверждают нынешние выборы", - сказал сенатор в информационном центре ЦИК РФ.

Он добавил, что итоги выборов еще предстоит подвести избирательным комиссиям. "Но сейчас, по крайней мере в нашей комиссии, мы четко понимаем, что проверку на устойчивость политическая система России прошла, причем, позволю себе заметить, несмотря ни на какие дроны. Потому что дроны среди прочего летали в сторону Московской области, города Москвы, имея в виду попытки создать здесь какие-то панические настроения", - сказал Климов. Он добавил, что даже такие попытки оказать дополнительное общественно-психологическое негативное воздействие провалились.

Парламентарий также сообщил, что комиссия СФ завершает работу над ежегодным докладом, в котором будут отражены факты попыток вмешательства в российский избирательный процесс во время этих региональных выборов. "Факты налицо. На что я бы обратил внимание, давая общую характеристику этим фактам. Если в прежние годы, как я их называю, табуны троянских коней, которые у нас тут скакали и устраивали шабаши и дебоши непосредственно на территории РФ, то сейчас по известным причинам большая часть этой публики локализовалась в других местах, главным образом они сейчас "трудятся" в странах недружественных <...>, они увеличили производство фейков в астрономических пропорциях. Если сравнить количество выпускаемых ими фейков с количеством с подтвержденных фактов - это единицы на десятки тысяч фейков", - сказал глава сенаторской комиссии.

"Если раньше они брали какой-то факт, гиперболизировали его, интерпретировали, то сейчас даже фактов нет. Есть воздух, набор слов, эпитеты, эмоции, а за ними ничего, пустота. Это очень серьезная особенность, на которую я обратил бы внимание", - добавил он.

По словам Климова, таким образом недруги, понимая, что не могут повлиять уже ни на что, "хотят сделать ментальный сдвиг, они хотят создать впечатление у людей и у нас в стране, и за рубежом, что сама по себе избирательная система в России какая-то не такая". "Делается это с прицелом на 2024 год (когда пройдут выборы президента РФ - прим. ТАСС). Они удобряют почву для своих гадостей и готовят свой актив, опробуют те или иные методы <...>. Идет разведка боем, пытаются нащупать слабые звенья и по этим слабым звеньям поработать", - отметил Климов.