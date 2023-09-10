Общая явка по итогам выборов главы Новосибирской области превысила 30%

В регионе были открыты 1 804 избирательных участков

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Общая явка на выборах главы Новосибирской области, предварительно, превысила 30%. Об этом сообщила глава областной избирательной комиссии Ольга Благо.

"Сейчас мы можем обозначить [явку] чуть выше 30%", - сказала она.

Всего в области работало 1 804 избирательных участка, наблюдали за голосованием более 2 тыс. человек. Как отметила глава облизбиркома Ольга Благо по итогам голосования, избирательная кампания в регионе прошла спокойно, нарушений выявлено не было. В рамках ДЭГ в области проголосовали более 76 тыс. человек. "Мы уже получили протокол от ДЭГ. За Лебедева Евгения Владимировича подано 8 750 голосов, за Плотникова Владислава Львовича - 4 078, за Травникова Андрея Александровича - 54 585, за Яковлева Романа Борисовича - 8 761 голос", - сказала она.

По результатам обработки более 70% протоколов действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников (партия "Единая Россия") лидирует с 75,74% голосов, на втором месте - Роман Яковлев (КПРФ) с 10,9% голосов, на третьем - Евгений Лебедев (ЛДПР) с 6,7%, Владислав Плотников из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набирает 4,1%.

Итоговая явка на предыдущих выборах губернатора Новосибирской области в 2018 году составила 29,52%.