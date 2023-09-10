Наблюдатели не нашли нарушений за три дня голосования в Запорожской области

Как заявил глава штаба по общественному наблюдению за выборами Антон Бибаров-Государев, выборы в регионе состоялись честно, прозрачно и в соответствии с российским законодательством

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели не зафиксировали каких-либо нарушений за три дня голосования на выборах первого созыва Законодательного собрания Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС зампред Общественной палаты региона, глава штаба по общественному наблюдению за выборами Антон Бибаров-Государев.

"В Запорожской области завершилось голосование на участках, на данный момент наши наблюдатели продолжают свою работу на участках, где идет подсчет голосов. В ходе голосования в течение всех трех дней наши наблюдатели нарушений не зафиксировали, обращений, которые могли бы содержать сведения о нарушениях, не поступало", - сказал Бибаров-Государев.

По словам собеседника агентства, штаб общественного наблюдения способствовал тому, что "выборы в Запорожской области состоялись честно, прозрачно, в соответствии с российским законодательством".

По последним данным областного избиркома, на выборах в законодательное собрание региона после обработки 77,05% протоколов УИК лидирует партия "Единая Россия" с 83,87% голосов.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.