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Единый день голосования

Котюков сообщил, что значительная часть правительства Красноярского края будет обновлена

Врио губернатора Красноярского края набирает 70,75% голосов на выборах после обработки 60,5%

КРАСНОЯРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, лидирующий на выборах главы региона более чем с 70% голосов, планирует обновить значительную часть правительства региона. Об этом он сообщил ТАСС после завершения голосования на выборах губернатора.

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"Скажем так, значительная часть [правительства региона будет обновлена]", - сообщил Котюков, отвечая на вопрос ТАСС, добавив, что называть конкретные персоналии пока преждевременно.

Котюков набирает 70,75% голосов на выборах главы края после обработки 60,5%.

Выборы губернатора Красноярского края прошли с 8 по 10 сентября. Главу региона выбирают на пять лет. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Жители края выбирали из пяти кандидатов: руководитель фракции ЛДПР в Красноярском заксобрании Александр Глисков (ЛДПР), депутат регионального парламента Ирина Иванова ("Зеленые"), врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ("Единая Россия"), председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и руководитель фракции в краевом заксобрании Максим Маркерт, а также заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Андрей Новак (КПРФ). 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКотюков, Михаил МихайловичКрасноярский край
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